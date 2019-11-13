Экономика
News.ruУкраинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдётся стране потерей 0,7% от ВВП. По его словам, специалисты «Нафтогаза» провели специальные расчёты. Сценарий с подобными цифрами они считают реалистичным.
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«И это может означать, что вместо ожидаемого роста в следующем году на уровне 3,3% мы будем иметь на самом деле экономический спад на уровне —0,7%», — приводит слова руководителя «Нафтогаза» издание.Украина.ру13 ноября в 00:41
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«Нафтогаз» уточнил оценку потерь от прекращения транзита российского газа
Rambler News Service13 ноября в 10:41
Витренко озвучил потери Украины при прекращении транзита российского газа
Украина.ру13 ноября в 00:41
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