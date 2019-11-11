Цена указана без учёта НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов. При этом в октябре компания снижала цену на газ для населения на 4,9%, до $172,3 за тысячу кубометров, передаёт РИА Новости. В сообщении компании указано, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

Украинский «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

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