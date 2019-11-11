Энергетика

News.ruNews.ruУкраинский «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Цена указана без учёта НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов. При этом в октябре компания снижала цену на газ для населения на 4,9%, до $172,3 за тысячу кубометров, передаёт РИА Новости. В сообщении компании указано, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.
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Эксперт назвал самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США

По словам эксперта, самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США представляет не повышение процентных ставок или различные финансовые эксцессы, а непредсказуемые действия в области торговли и политики.
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Элон Маск сказал, что для 100-местного пассажирского космического корабля потребуется топлива на $900 000, в то время как для НАСА топливо обойдется примерно в $1,3 млн.
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

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Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно улучшить отношения с Россией.
Sputnik Литва 10:45
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