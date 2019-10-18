В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей. Инцидент произошел еще в сентябре, но ролик стал приобретать популярность только сейчас. На кадрах видно, как экипаж разворачивает самолет на одной из дорожек.

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

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