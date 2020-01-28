Общество
Газета.RuУкраинский «Южмаш» заказал в России алюминий для американских ракет
С 2017 года компании двух государств заключили уже четыре контракта, и как минимум в одном из них прописано, что металл должен использоваться для производства американских космических ракет. Украинское предприятие "Южмаш" закупает в России алюминий для производства ракет.
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с чего всё началось
Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.Украина.рувчера в 02:30
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