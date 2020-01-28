Общество

Газета.RuГазета.RuУкраинский «Южмаш» заказал в России алюминий для американских ракет

С 2017 года компании двух государств заключили уже четыре контракта, и как минимум в одном из них прописано, что металл должен использоваться для производства американских космических ракет. Украинское предприятие "Южмаш" закупает в России алюминий для производства ракет.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.рувчера в 02:30

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Украинский «Южмаш» заказал в России алюминий для американских ракет

Газета.Ru07:18

«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет

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Московский Комсомолец03:40

Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

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Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
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Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

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Авто

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Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»

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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
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Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»

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