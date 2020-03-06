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Экономика сегодняУкраинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
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