Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
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Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости18:01

Украинский адмирал отметил повышение боевого потенциала РФ в Черном море

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RT на русском18:22

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На Украине заявили о российских «Калибрах» в Черном море

Комсомольская правда18:51

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Life.ru19:06
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

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Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal.
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Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
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Полонский сообщил об обиде «за весь стройкомплекс России»

Бизнесмен Сергей Полонский, руководивший девелоперской группой «Миракс Групп» в программе «Большое интервью» на платформе Premier выразил сомнение в том, что банки должны заниматься строительством и сказал, что ему обидно за отрасль.
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Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
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Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

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Instagram начал скрывать лайки пользователей по всему миру

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Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
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В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом

В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
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Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение "Аэрофлота" аннулировать мили хозяину толстого кота, которого тот подменил на взвешивании, чтобы не сдавать питомца в багаж на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.
РИА Новости вчера в 08:08
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Электроснабжение домов в Октябрьском округе Иркутска восстановлено

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Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
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Политика

В Молдавии утвердили новое правительство

Молдавский парламент утвердил новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику.
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Армия и оружие

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
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Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для жительниц сел

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах, пишет «Российская Газета».
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