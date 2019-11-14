с чего всё началось

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

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Армия и оружие США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.

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Наука Медики назвали причину болезни вейперов Специалисты из США считают, что причиной смертей вейперов от неизвестной болезни стал масляный раствор витамина Е. Волгоград, 14 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.

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Здоровье Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.