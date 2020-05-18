Политика
REGNUMУкраинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь
По мнению, адвоката, Зеленский вынужден будет продолжать идти по «этому адскому кругу» или должен будет его разорвать. В связи с этим Федура отмечает правоту тех, кто говорит о намерении воссоздания настоящего украинского государства с именем Русь.
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Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Игры
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ 15:13
Политика
Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» приступила к подводным испытаниям
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости вчера в 07:21
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия 19:55
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa 09:55
Шоу-бизнес
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Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Футбол
«Вердер» — «Байер»: прогноз Sport24 на матч 26-го тура Бундеслиги
Рискуем и ставим повторение истории. Прогноз на матч «Вердер» — «Байер»: «Вердер» не проиграет за 2.23.
Sport24.ru 17:44
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру 07:21
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
Игры
Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков
Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
Игромания.ру 02:56
Общество
Названы самые недооцененные российские города
Lenta.ru 21:33
Происшествия
Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
АСТВ вчера в 02:44
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Курганской области
В Курганской области в результате ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей.
Известия 19:18
Музыка
Netflix представил клип для «Евровидения»
Культуромания 12:07
Музыка
Определена величайшая песня в истории Евровидения
ToDay News Ufa 16:40
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes
Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Piter.tv вчера в 02:13
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом
С начала эпидемии в Северной Осетии число зараженных составляет 2 165 человек, 968 инфицированных находятся на лечении, 141 – в больницах.
RuNews24.ru 11:22
Авто
Chevrolet Niva официально стала называться Lada Niva
Chevrolet Niva официально поменяла своё название на Lada Niva.
Дни24 15 мая в 01:41
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Общество
Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Сергей Цивилев в воскресенье, 17 мая обратился к жителям Кузбасса, рассказав о продлении режима повышенной готовности в регионе еще на неделю, до 25-го мая включительно.
Kursk.com 09:18
Кино
Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон
Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 15 мая в 09:50