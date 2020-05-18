Политика

REGNUMREGNUMУкраинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь

По мнению, адвоката, Зеленский вынужден будет продолжать идти по «этому адскому кругу» или должен будет его разорвать. В связи с этим Федура отмечает правоту тех, кто говорит о намерении воссоздания настоящего украинского государства с именем Русь.
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Украинский адвокат призвал переименовать страну в Русь

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На Украине призвали переименовать страну в Русь

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На Украине призвали переименовать страну в Русь

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На Украине призвали «переосновать» и переименовать страну в Русь

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ТК Звезда17:32

На Украине призвали переименовать страну в Русь

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13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
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Игры

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six

Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
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Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» приступила к подводным испытаниям

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости вчера в 07:21
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Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
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Происшествия

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Футбол

«Вердер» — «Байер»: прогноз Sport24 на матч 26-го тура Бундеслиги

Рискуем и ставим повторение истории. Прогноз на матч «Вердер» — «Байер»: «Вердер» не проиграет за 2.23.
Sport24.ru 17:44
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
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Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру 07:21
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Общество

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
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Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости 09:20
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Игры

Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков

Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
Игромания.ру 02:56
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Общество

Названы самые недооцененные российские города

Lenta.ru 21:33
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Происшествия

Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе

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Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
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Происшествия

Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Курганской области

В Курганской области в результате ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей.
Известия 19:18
Музыка

Netflix представил клип для «Евровидения»

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Определена величайшая песня в истории Евровидения

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Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes

Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Piter.tv вчера в 02:13
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Здоровье

В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом

С начала эпидемии в Северной Осетии число зараженных составляет 2 165 человек, 968 инфицированных находятся на лечении, 141 – в больницах.
RuNews24.ru 11:22
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Авто

Chevrolet Niva официально стала называться Lada Niva

Chevrolet Niva официально поменяла своё название на Lada Niva.
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Политика

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
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Общество

Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе

Губернатор Сергей Цивилев в воскресенье, 17 мая обратился к жителям Кузбасса, рассказав о продлении режима повышенной готовности в регионе еще на неделю, до 25-го мая включительно.
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Кино

Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон

Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
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Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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