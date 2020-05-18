По мнению, адвоката, Зеленский вынужден будет продолжать идти по «этому адскому кругу» или должен будет его разорвать. В связи с этим Федура отмечает правоту тех, кто говорит о намерении воссоздания настоящего украинского государства с именем Русь.

Украинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь

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