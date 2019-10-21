Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ. Он заявил, что украинским властям не стоит предпринимать попытки по возвращению территорий, поскольку жители Донбасса "выбрали Россию".

Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

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