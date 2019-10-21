Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ. Он заявил, что украинским властям не стоит предпринимать попытки по возвращению территорий, поскольку жители Донбасса "выбрали Россию".
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Они выбрали Россию»: украинский актер призвал отгородиться от Донбасса

РИА Новости17:15

На Украине призвали оставить Донбасс России

URA.Ru18:00

Украинский актер призвал возвести стену на границе с ДНР и ЛНР

Московский Комсомолец17:49

Украинский актер призвал построить стену на границе с Донбассом

Lenta.ru18:42

Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР

РЕН ТВ18:04

Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

Газета.Ru18:39

Украинский актер предложил отгородиться от Донбасса стеной

Взгляд.ру18:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 19:17, Вашингтон
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Интерфакс 18:32
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Общество

Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»

2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Украина.ру 13:12
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку

21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:25
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Футбол

Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings 16:50
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Футбол

Удаленный тренер «Оренбурга» Федотов получил вызов в КДК РФС

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, удаленный с матча против самарских «Крыльев Советов», получил приглашение на заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС).
МК-Спорт 15:03
Политика

Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 15:01
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 08:07
Политика

Die Welt: Путин победил в Сирии без войны

Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей 04:44
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Футбол

Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»

При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
Soccer.ru 16:58
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru 13:00
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»

В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".
Piter.tv 16:14
Авто

Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям

С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня 05:48
Происшествия

Пожар на складе на востоке Москвы потушен

Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 17:43
Происшествия

На Бали задержали россиянку по подозрению в контрабанде наркотиков

В Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков задержали четверых иностранцев.
Москва 24 17:02
Космос

Morgan Stanley: «30 тыс. спутников обойдутся Маску в $62 млрд»

Специалистам Morgan Stanley пришлось считать заново, пишет BI.
Хайтек+ 13:49
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте окончил университет

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! 12:03
Фигурное катание

15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 15:50
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Политика

Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме

Обыски в компании Terra Services, ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, а также освещение этого инцидента в СМИ являются попытками втянуть предпринимателя в «политические интриги США».
РБК 19:07
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости 13:54
Здоровье

Медики назвали три полезных перекуса, помогающих продлить жизнь

Ученые назвали три перекуса, которые способны продлить продолжительность жизни.
RuNews24.ru 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное