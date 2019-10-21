Политика
Газета.RuУкраинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ. Он заявил, что украинским властям не стоит предпринимать попытки по возвращению территорий, поскольку жители Донбасса "выбрали Россию".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 19:17, Вашингтон
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Общество
Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»
2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку
21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Удаленный тренер «Оренбурга» Федотов получил вызов в КДК РФС
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, удаленный с матча против самарских «Крыльев Советов», получил приглашение на заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС).
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Политика
Die Welt: Путин победил в Сирии без войны
Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Футбол
Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»
При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»
В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".
Авто
Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
Происшествия
На Бали задержали россиянку по подозрению в контрабанде наркотиков
В Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков задержали четверых иностранцев.
Космос
Morgan Stanley: «30 тыс. спутников обойдутся Маску в $62 млрд»
Специалистам Morgan Stanley пришлось считать заново, пишет BI.
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
Фигурное катание
15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
Политика
Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме
Обыски в компании Terra Services, ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, а также освещение этого инцидента в СМИ являются попытками втянуть предпринимателя в «политические интриги США».
Здоровье
Медики назвали три полезных перекуса, помогающих продлить жизнь
Ученые назвали три перекуса, которые способны продлить продолжительность жизни.