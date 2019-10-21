Политика
Газета.RuУкраинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ. Он заявил, что украинским властям не стоит предпринимать попытки по возвращению территорий, поскольку жители Донбасса "выбрали Россию".
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Политика
Раскрыты детали учений по обеспечению надежности Рунета
Правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету.
Lenta.ru 17:37
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском 16:36
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor 01:17
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru 10:36
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости вчера в 21:17
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Авто
Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент
Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв 16:00
Экономика
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК 19:43
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Здоровье
В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии
По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).
Доктор Питер 15:41
Авто
Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro
Audi A6 получил «зеленую» установку мощностью 367 л.с. Ее создали на базе 2,0-литрового TFSI мощностью 252 л.с. Электродвигатель со 143-сильной отдачей установили в роботизированную коробку S-tronic.
Tvoe-avto.com 22:15
Кино
Студия Warner Bros. хотела закрыть съемки нового «Джокера»
Если сравнивать с последними фильмами студии Marvel, бюджет которых превышает 300 миллионов, то даже в случае провала данной ленты в прокате, Warner Bros. не получили бы большой ущерб.
ГЛАС.RU 06:59
Футбол
Эмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (0:1).
Чемпионат 21:35
Происшествия
На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
РБК 22:07
Спорт
В Париже представили логотип Олимпийских игр 2024 года
В понедельник, 21 октября, в Париже на фасаде знаменитого кинотеатра Grand Rex впервые вспыхнул логотип XXXIII Летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году.
ТК Звезда 21:38
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru 13:24
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 05:00
Здоровье
Названы продукты, способные снять воспаление поджелудочной железы
Весьма полезным для поджелудочной железы эксперты называют сок из моркови и свеклы, который желательно употреблять утром.
Дни24 06:36
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав манкунианцев на матч девятого тура английской премьер-лиги против «Ливерпуля».
Нева Спорт вчера в 14:58
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Псковское агентство информации 07:32
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Шоу-бизнес
Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
Знаменитый российский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» (1995 года) Никита Михалков отмечает 21 октября день рождения — ему исполнилось 74 года.
Пятый канал 15:44
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман
Потоковый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором Клэр Фой в роли британской королевы Елизаветы II на смену пришла Оливия Колман.
Культуромания 18:09
Армия и оружие
Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию
«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
SM News вчера в 11:36
Кино
Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»
Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
КиноПоиск 07:09
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:06