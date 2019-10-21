Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ. Он заявил, что украинским властям не стоит предпринимать попытки по возвращению территорий, поскольку жители Донбасса "выбрали Россию".
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«Они выбрали Россию»: украинский актер призвал отгородиться от Донбасса

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Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

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URA.Ru18:00

Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

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Московский Комсомолец17:49

Украинский актер призвал построить стену на границе с Донбассом

Lenta.ru18:42

Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР

РЕН ТВ18:04
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Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»

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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
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Здоровье

Болят челюсть и плечо – вызывайте кардиолога

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40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

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Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
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В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
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Армия и оружие

В ФРГ предложили создать международную зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать в Сирии на границе с Турцией международную зону безопасности при участии Москвы и Анкары.
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Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами

21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
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Экономика

Россия лидирует в Европе по объему строительства ТЦ

Россия лидирует среди стран по объему строительства торговой недвижимости, что связано с внушительными размерами рынка и низкой насыщенностью ТЦ, почти в 2 раза ниже европейского уровня - 151 кв. м. торговых площадей на 1 тыс. человек против 298 кв. м. в странах Европы.
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

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Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
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Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
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В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
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Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
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С детей предлагают не взимать плату за вывоз мусора

Общественная организация «Деловая Россия» выступила с инициативой отмены платы за вывоз мусора для детей младше трех лет, а также предоставления льгот дошкольникам и учащимся младших классов.
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«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей

Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
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Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
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Путин рассказал о создании «абсолютно эксклюзивного» оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО ему не помеха (Sohu, Китай) (Sohu)

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Король Таиланда отобрал у своей фаворитки титул и регалии

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Армия и оружие

Минобороны досрочно получило комплект С-400

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в концерне.
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На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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