Политика
РЕН ТВУкраинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель". По словам артиста, жители Донбасса "выбрали Россию", поэтому киевским властям не нужно предпринимать попытки вернуть территории.
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Наука
Палеонтолог презентовал ни на что не похожее существо
Территория новостей 20 октября в 05:22
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Политика
Медведев утвердил положение о проведении учений по устойчивому Рунету
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого и безопасного Рунета.
Аргументы и Факты вчера в 18:55
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Общество
Интронизация императора Японии пройдет сегодня в Токио
Сегодня правитель облачится в традиционные дворцовые одеяния и взойдет на трон Такамикура в главном зале Императорского дворца.
Эхо Москвы 04:05
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт вчера в 11:46
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета вчера в 18:10
Общество
Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент 2019 года
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент текущего года. Удивительно, но им оказался зимний гаечный ключ.
ФАН вчера в 05:21
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ 20 октября в 22:36
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену водки до 230 рублей
Ведомство предлагает поднять МРЦ на водку на 7% — с 215 до 230 руб. за 0,5 л. Цена на коньяк вырастет на 11,6% — с 388 до 433 руб.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 21:10
Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 05:50
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Наука
Движение планет ограничило массу гравитона
Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.
N+1 вчера в 11:18
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Экономика
За перевозку грузов по Севморпути хотят доплачивать
Транспортировка грузов через Севморпуть обходится перевозчикам дороже, чем аналогичный маршрут через Суэцкий канал.
EastRussia вчера в 23:37
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец вчера в 08:08
Политика
Хиллари Клинтон начала «топить» однопартийцев – политолог Абзалов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.
REGNUM вчера в 14:27