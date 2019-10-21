Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель". По словам артиста, жители Донбасса "выбрали Россию", поэтому киевским властям не нужно предпринимать попытки вернуть территории.

Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР

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