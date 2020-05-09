Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраинский борец вызвал Усика на бой

Украинский борец-вольник Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой. Грицай опубликовал соответствующее видеообращение на своем канале в YouTube. Борец заявил, что готов подраться с Усиком в боях без правил.
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Украинский борец вызвал Усика на бой

Lenta.ru12:24

Украинский борец Грицай обвинил Усика в работе на ФСБ России и вызвал на бой

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«Диванный эксперт» вызвал Усика на бой без правил

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Украинский борец предложил Усику провести бой без правил

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Украинский борец вызвал Усика на бой без правил из-за слов о Крыме

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Украинский борец раскритиковал Усика за «российский сценарий» и вызвал на бой

Росбалт11:40

Украинский борец Грицай – Усику: «Ты что, Кадыров? Не тебе решать, чей Крым»

Sports.ru07:52
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В Махачкале с минаретов мечетей прозвучала песня «Священная война»

АиФ Дагестан 07:49
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
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Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
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Происшествия

В Екатеринбурге арестован обвиняемый в убийстве адвоката

REGNUM 10:26
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Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото голой молодой Собчак

Фотограф Александр Гусов поделился в соцсети откровенным снимком 11-летней давности, на котором запечатлена Ксения Собчак.
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Шоу-бизнес

С подозрением на коронавирус госпитализирован сатирик Анатолий Трушкин

Отечественный сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Актуальные Новости 11:06
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Общество

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Происшествия

Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов

Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
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Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
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Гаджеты

Покупатель смартфона от Google, по ошибке получил телефонов на $5000

Десять телефонных аппратов Google Pixel 4 по цене одного, получил в результате ошибки интернет-магазина гражданин США.
ИА Красная Весна 12:58
Общество

В Воронежской области продлён режим повышенной готовности

Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
REGNUM 10:14
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги о Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф, известный своей ролью Гарри Поттера, озвучил первую главу книги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень».
Вечерняя Москва 06 мая в 05:18
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Общество

В Волгограде «Бессмертный полк» провели в виде автопробега

В Волгограде решили провести «Бессмертный полк» в виде автопробега из-за режима самоизоляции, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 12:40
Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
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Футбол

Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
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Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
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Происшествия

Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
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Транспорт

Спецрейс с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву

Спецрейс с 126 россиянами на борту вылетел из испанского Аликанте в Санкт-Петербург и Москву.
RT на русском 12:15
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
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