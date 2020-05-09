Общество

News.ruNews.ruУкраинский борец вызвал Усика на бой без правил из-за слов о Крыме

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в первом тяжёлом весе Александра Усика. Я принимаю твой вызов на бой без правил, без любых правил. Не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам.
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Украинский борец вызвал Усика на бой

Lenta.ru12:24

Украинский борец Грицай – Усику: «Ты что, Кадыров? Не тебе решать, чей Крым»

Sports.ru07:52

Украинский борец раскритиковал Усика за «российский сценарий» и вызвал на бой

Росбалт11:40

Украинский борец предложил Усику провести бой без правил

Metaratings11:37

Украинский борец вызвал Усика на бой без правил из-за слов о Крыме

News.ru11:16

«Диванный эксперт» вызвал Усика на бой без правил

ProstoProSport08:06

Украинский борец Грицай обвинил Усика в работе на ФСБ России и вызвал на бой

Российский Диалог11:59
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
357
Общество

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
ИА СИА-Пресс 06:53
356
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
42
Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings 11:18
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
270
Происшествия

Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса

В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
141
Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
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Авто

Европейские автозаводы возобновляют выпуск машин

Итальянский концерн же запустил завод Sevel в Атессе и предприятие в Мирафиори, которое занимается выпуском электрокара Fiat 500.
Тарантас Ньюс 05:37
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
348
Общество

Уровень безработицы в США достиг рекордной отметки за апрель

Уровень безработицы в США за минувший апрель достиг рекордных 14,7%. Это значит, что 20,5 млн человек потеряли работу в течение месяца.
Piter.tv вчера в 13:01
175
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
1,6K
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
1,5K
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
832
Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
42
Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
233
Здоровье

Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19

Газета.Ru 13:47
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
192
Общество

Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы

Москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей и обстановка спокойная.
ТАСС 12:35
3
Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
3,6K
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 11:57
1K
Общество

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
57
Наука

Названы страны, где скоро станет невозможно жить

Комсомольская правда вчера в 21:17
4
Общество

Участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» стали почти 3 млн человек

Заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" подали почти три млн человек.
ТАСС 09:38
4
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
5,7K
Авто

В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
99
Общество

В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
91
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
46
Политика

Путин призвал осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

Президент РФ Владимир Путин считает, что Западу стоит хотя бы сейчас осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
ФАН вчера в 08:25
408
Авто

Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 06:13
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Украинский боксёр
Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в 1-й тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.
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