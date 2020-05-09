Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в первом тяжёлом весе Александра Усика. Я принимаю твой вызов на бой без правил, без любых правил. Не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам.

Украинский борец вызвал Усика на бой без правил из-за слов о Крыме

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