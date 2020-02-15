Политика
Московский КомсомолецУкраинский центризм стал идеологией партии Зеленского
Председатель партии президента Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что идеологией политсилы стал украинский центризм. Теперь партия планирует закрепить эту идеологию в уставе.
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Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16
Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Ту-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Армия и оружие
Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Происшествия
В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие
Политика
Путин распорядился подготовить голосование по изменениям в Конституции
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию России.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале, - утверждают источники Интерфакса.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак шокировала фанатов фотографией с голой грудью
В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Instagram пикантное фото.
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Гаджеты
Nokia представит первый кнопочный телефон с Android
Зарубежные источники утверждают, что компания планировала представить смартфон Nokia 10 и первый кнопочный телефон на базе операционной системы Android, а также смарт-часы и еще несколько новинок.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Музыка
Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»
Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип на трек «Летим со мной».
Политика
Скабеева назвала «украинским феноменом» правление Зеленского
Общество
На Первом канале показали пародию на Мишустина
Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН.
Общество
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Биатлон
IBU назвал найденные запрещенные вещества у Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал найденные запрещенные вещества у Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, передает Sport24.
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Общество