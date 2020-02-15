Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецУкраинский центризм стал идеологией партии Зеленского

Председатель партии президента Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что идеологией политсилы стал украинский центризм. Теперь партия планирует закрепить эту идеологию в уставе.
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Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

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Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм

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В «Слуге народа» рассказали об «украинском центризме» в идеологии партии

Газета.Ruвчера в 11:55

«Украинский центризм» назвали идеологией партии «Слуга народа»

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Глава партии Зеленского заявил о переходе к идеологии «третьего пути»

РБКвчера в 10:16

Партия «Слуга народа» собралась закрепить понятие «украинский центризм»

News.ruвчера в 08:56

«Слуга народа» объявила, что идеологией партии отныне является «украинский центризм»

ТАССвчера в 07:41
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В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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BFM.ru вчера в 15:17
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Армия и оружие

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Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.
Lenta.ru вчера в 21:59
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Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
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В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие

Коммерсантъ вчера в 13:50
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Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале, - утверждают источники Интерфакса.
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В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Instagram пикантное фото.
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Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

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Зарубежные источники утверждают, что компания планировала представить смартфон Nokia 10 и первый кнопочный телефон на базе операционной системы Android, а также смарт-часы и еще несколько новинок.
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Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
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В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

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КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

РБК вчера в 14:01
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