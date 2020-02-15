Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецУкраинский центризм стал идеологией партии Зеленского

Председатель партии президента Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что идеологией политсилы стал украинский центризм. Теперь партия планирует закрепить эту идеологию в уставе.
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«Украинский центризм» назвали идеологией партии «Слуга народа»

РЕН ТВвчера в 18:49

Партия «Слуга народа» собралась закрепить понятие «украинский центризм»

News.ruвчера в 08:56

В «Слуге народа» рассказали об «украинском центризме» в идеологии партии

Газета.Ruвчера в 11:55

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

РИА Новостивчера в 11:35

Глава партии Зеленского заявил о переходе к идеологии «третьего пути»

РБКвчера в 10:16

Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм

Известиявчера в 13:17

«Слуга народа» объявила, что идеологией партии отныне является «украинский центризм»

ТАССвчера в 07:41
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Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении сборной России золотой медали эстафетной гонки Олимпиады в Сочи.
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Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
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