Председатель партии президента Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что идеологией политсилы стал украинский центризм. Теперь партия планирует закрепить эту идеологию в уставе.

Политика Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.

Общество Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.

Политика Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.

Общество Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.

Политика Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну «Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.

Единоборства Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC Польский боец ММА Ян Блахович нокаутировал американца Кори Андерсона и стал претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.

Биатлон Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении сборной России золотой медали эстафетной гонки Олимпиады в Сочи.

Биатлон Братья Бё раскритиковали Александра Логинова после его победы на ЧМ Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё раскритиковали российского спортсмена Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольц-Антерсельве.

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