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ИА НовороссияИА НовороссияУкраинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля

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Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.
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Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»

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День защитника Отечества
Праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии».
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Новороссия
Новороссия также Союз народных республик, СНР, общеупотр. ЛДНР - конфедеративный союз, объединявший непризнанные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, провозглашённые весной 2014 года фактически в пределах частей Донецкой и Луганской областей Украины.
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