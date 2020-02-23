Политика
ИА НовороссияУкраинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля
Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.
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Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Армия и оружие
Американский эсминец зашел в Черное море
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Единоборства
Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона
Российский боец ММА Сергей Харитонов завоевал титул чемпиона WTKF, нокаутировав во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Спорт
Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе.
Здоровье
Эвакуированным в Новые Санжары украинцам запретили передавать еду
Минздрав Украины запретил передавать продукты в медцентр в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Общество
Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом
Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет, определяющий меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
Здоровье
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Общество
Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.