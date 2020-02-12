Политика
РБКДепутат Рады оправдался за слова о подаче воды в Крым
Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия объяснил свои высказывания об обмене поставок воды в Крым на уступки по Донбассу. Его слова в Facebook приводит агентство «Униан». Он отметил, что его заявления в эфире телеканала «Прямой» наделали много шуму, поэтому он решил объяснить их значение.
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с чего всё началось
"Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной", — написал он в фейсбуке.РИА Новости14:10
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Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе
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Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
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В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
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Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, использование Белоруссией технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы не окажет влияния на транзит из России, но приведет к потере пропускной способности белорусских НПЗ.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
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Экономика
Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая
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Порошенко назвал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью в жизни»
Армия и оружие
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Кино
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В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Экономика
Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
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Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
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Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Футбол
«Аякс» разгромил «Витесс» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
"Аякс" на выезде обыграл "Витесс" в рамках финала Кубка Нидерландов. Амстердамцы победили со счетом 3:0.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Гаджеты
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Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.