с чего всё началось

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия объяснил свои высказывания об обмене поставок воды в Крым на уступки по Донбассу. Его слова в Facebook приводит агентство «Униан». Он отметил, что его заявления в эфире телеканала «Прямой» наделали много шуму, поэтому он решил объяснить их значение.

Депутат Рады оправдался за слова о подаче воды в Крым

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