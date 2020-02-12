с чего всё началось

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

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