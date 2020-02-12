Политика
РИА НовостиУкраинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
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с чего всё началось
"Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной", — написал он в фейсбуке.РИА Новости14:10
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Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
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Общество
В России предложили запретить шуметь днем
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Политика
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Общество
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Экономика
Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Число заразившихся новым типом коронавирусом на круизном судне Diamond Princess достигло 175 человек.
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Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
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