Политика
Lenta.ruУкраинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
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Мы есть нация и потомки победителей, и это должно лежать в основе воспитательного процесса.
— Илья Кива, украинский политикГазета.Ru 12:03
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о своих отношениях с фанатами московского клуба.
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