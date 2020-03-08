Политика
РИА НовостиДепутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
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Мы есть нация и потомки победителей, и это должно лежать в основе воспитательного процесса.
— Илья Кива, украинский политикГазета.Ru 12:03
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