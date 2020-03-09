Политика
Lenta.ruУкраинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.Lenta.ruвчера в 21:36
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Пославший украинскую «декоммунизацию» депутат Рады приедет на День Победы
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Депутат Рады собрался в Москву на День Победы, после того как послал матом власть Киева
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