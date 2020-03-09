Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube
.
Lenta.ruвчера в 21:36

Подробнее о событии

Депутат Рады приедет на Парад Победы в Москву

Газета.Ruвчера в 23:21

Украинский депутат приедет на День Победы в Москву

Известиявчера в 20:35

Пославший украинскую «декоммунизацию» депутат Рады приедет на День Победы

Политическая Экспертиза07 марта в 14:55

Украинский депутат решил приехать на Парад Победы в Москву

РИА Новостивчера в 19:10

Депутат Рады собрался в Москву на День Победы, после того как послал матом власть Киева

Народные новости07 марта в 15:02

Депутат Рады заявил, что приедет на парад Победы в Москву

РЕН ТВвчера в 20:21

Пославший матом власти Киева депутат Рады собрался в Москву на День Победы

ФАН07 марта в 08:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM вчера в 12:47
Общество

В коломенском управлении соцзащиты разъяснили, как оформить знак «Инвалид»

Управление социальной защиты населения Коломенского городского округа информирует по вопросу оформления знака «Инвалид».
Коломенская правда вчера в 12:38
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна больницы

URA.Ru 02:17
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
Технологии

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку»

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии, об этом сообщает Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых.
РИА Новости 00:03
Экономика

«Сегодня — первый день паники»: косвенных жертв коронавируса миллиарды

Американское агентство финансовой информации Bloomberg сообщает о главной жертве Covid-19: "Коронавирус может стать смертельным ударом для самой продолжительной экономической экспансии в истории", уточняя, что "США уже могут быть в рецессии".
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке суицида во время беременности

Певица Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство на девятом месяце беременности.
Газета.Ru вчера в 02:58
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 10:14
Футбол

УЕФА запретил предматчевые рукопожатия футболистам из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес распоряжение отменить рукопожатия перед матчами из-за распространения коронавируса.
Народные новости 01:35
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Хоккей

Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча

Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 13:18
Гаджеты

Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн

Начнем со слогана, который прям указывает на то, что смартфон получит отличную камеру, на что ранее неоднократно указывали руководители Xiaomi и Redmi.
iXBT.com 00:47
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК вчера в 08:03
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ведомости вчера в 10:56
Гаджеты

У умных телевизоров Xiaomi скоро появится еще один конкурент

В настоящее время Oppo уже стал одним из ведущих брендов смартфонов в мире, при этом компания расширила ассортимент своих продуктов, выпустив наушники Oppo Enco Free, умные часы Oppo Watch и прочие устройства.
iXBT.com 01:26
Политика

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости вчера в 15:57
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru вчера в 03:21
Происшествия

В ДТП в Смоленской области погибли три человека

ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
ТАСС 02:29
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК вчера в 01:01
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском вчера в 05:59
Хоккей

2 очка Наместникова помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников.
Чемпионат 00:47
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

Газета.Ru вчера в 18:05
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное