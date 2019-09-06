Политика
ФАНУкраинский депутат призвал запугать Россию ракетой «с камушками»
Депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для того, чтобы «запугать» Россию. По его словам, ядерного арсенала у страны нет, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета.
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На Украине предложили запугать Россию старыми ракетами «с камушками»
Московский Комсомолецвчера в 20:33
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Новые автомобили вчера в 22:00
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Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
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IFA 2019. Компания Hisense представила первый в мире смартфон с поддержкой UFS-карт
На мероприятии IFA 2019 компания Hisense показала первый в мире смартфон с поддержкой UFS-карт.
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Врачи оспорили миф о вреде соли
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РИА Новости 08:41
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Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Авто
В России начали продавать обновленный Lexus GX 460
Официальные дилерские центры открыли прием заказов на модернизированный внедорожник Lexus GX 460, который появится в автосалонах уже этой осенью.
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Путин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный
Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны.
Известия 09:01
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
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Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Доследственная проверка проводится в столице по информации СМИ о смерти пожилой женщины после угроз коллекторов, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Агентство Москва 09:28
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Pravda.Ru 12:18
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В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
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«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке.
Коммерсантъ 11:52
Хоккей
Минское «Динамо» подписало форварда Шейна Принса
Нападающий Шейн Принс перешел в минское «Динамо». Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на два года.
Sports.ru 11:10
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Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
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