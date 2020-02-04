Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком". Видео опубликовал портал TK.media.
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Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

РИА Новости10:37

В ЛДПР назвали фейком скандальную «переписку» Кивы с Жириновским на заседании Рады

ТК Звезда07:15

Депутат Рады в переписке с Жириновским обматерил украинского премьера и правительство

Телеканал 360°09:54

ЛДПР отреагировала на информацию о переписке Жириновского с украинским депутатом

Lenta.ru09:31

Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

ФАН09:07

В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады

Известия10:20

В ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

РЕН ТВ06:38
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Политика

Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:12
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Политика

Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Газета.Ru 08:57
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Политика

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
RT на русском 06:43
Шоу-бизнес

40-летнюю любовницу Прохора Шаляпина засветила его мать

На своей странице в Instagram мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова разместила снимок сына с новой возлюбленной.
Privet-Rostov.ru 05:01
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:45
Политика

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
РБК 10:39
Политика

Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова.
BFM.ru 11:07
Общество

Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»

Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
РИА Новости 10:40
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Рамблер 07:07
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости 02 февраля в 19:07
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

RT на русском 09:22
Экономика

Минфин не стал отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли

Министерство финансов не планирует отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил замглавы ведомства.
Взгляд.ру 10:41
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

РБК вчера в 09:33
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Газета.Ru 09:51
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Энергетика

«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое

В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров.
ФАН вчера в 15:58
Экономика

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Ведомости 09:07
Общество

В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях возбуждает ненависть к законотворчеству.
РБК 10:00
Футбол

«Сочи» одержал первую победу в 2020 году. Во втором тайме в составе соперника было 12 человек

«Сочи» переиграл молодежную команду бразильского «Гремио Новоризонтино». Матч на сборах в Турции завершился со счетом 2:1.
Матч ТВ 10:48
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Здоровье

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
РИА Новости 03:30
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom 01:43
Футбол

Экс-защитник ФК «Ростов» Сесар Навас назвал лучших футболистов РПЛ

Московский Комсомолец 07:21
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском вчера в 02:55
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
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