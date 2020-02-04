Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским. В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
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Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

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В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады

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ТК Звезда07:15

В ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

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