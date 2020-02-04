Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским. В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
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Жириновский не переписывался с депутатом Верховной рады — пресс-секретарь

Телеканал 360°07:19

Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

ФАН09:07

У Жириновского прокомментировали переписку с Кивой

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В ЛДПР опровергли переписку Жириновского с Кивой

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ЛДПР отреагировала на информацию о переписке Жириновского с украинским депутатом

Lenta.ru09:31

В ЛДПР назвали фейком скандальную «переписку» Кивы с Жириновским на заседании Рады

ТК Звезда07:15

В ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

РЕН ТВ06:38
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РИА Новости вчера в 23:57
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Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
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Общество

Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube

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Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу

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Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.
Газета.Ru 08:26
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Врачи объяснили рост заболеваемости раком

По словам врача, развитие науки позволило существенно улучшить диагностику рака.
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Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса

Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
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Министерство транспорта предложило высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров.
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Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении обещания по ценам на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании РФ перевести Минск на внутрироссийские цены на газ, которое, по его словам, так и не было выполнено.
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В Госдуме оценили грозящий россиянам ростом штрафов проект КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с большими штрафами никуда не годится.
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Шоу Собчак появится на «Первом канале»

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Робота с женской внешностью готовят к запуску в космос в Индии

В конце текущего года Индия намерена осуществить очередной космический прорыв. Она отправит в космос робота-гуманоида с женской внешностью.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.
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Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
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Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели – коллекторы и сотрудники банков – смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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