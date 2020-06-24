Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

Третьякова в соцсетях высказалась о том, насколько целесообразны государственные пособия по безработице для семей. По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
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Украинский депутат предложила стерилизовать безработных

Газета.Ruвчера в 20:47

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

РИА Новостивчера в 19:04

Депутат партии Зеленского предложила стерилизовывать безработных

РЕН ТВвчера в 15:59

Украинский депутат задумалась о стерилизации безработных граждан

Известиявчера в 17:59

Украинский политик захотела стерилизовать безработных из-за «низкокачественного потомства»

Московский Комсомолецвчера в 15:16

Украинский депутат: безработные рожают детей «очень низкого качества»

News.ruвчера в 13:08

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

Lenta.ruвчера в 12:23
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Единовременная выплата пособия семьям с детьми В июле граждане России получат еще одну единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 19:24
59
Экономика

Минфин решил отложить рассмотрение новой пенсионной системы

Минфин России решил отложить на неопределённый срок рассмотрение новой пенсионной системы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:50
5
Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
55
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Общество

Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен

Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости вчера в 06:56
953
Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru вчера в 00:02
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
5
Культура

Джордж Мартин: «Песнь льда и пламени» будет закончена в 2021 году

RuNews24.ru 00:20
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Здоровье

В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию

С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 02:49
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,8K
Авто

Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений

С 1 июля этого года вступит в силу ГОСТ, которым регулируются правила ввоза новых авто с неоформленным ОТТС.
Car.ru 22 июня в 01:52
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
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Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
23
Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
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Политика

У президента Киргизии не выявлено коронавируса

Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
705
Общество

Стало известно, когда Россия откроет международное авиасообщение

Вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что международное авиасообщение в нашей стране откроется сразу же, как только будет позволять специфика обстановки.
Live24 вчера в 03:38
119
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
4
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
49
Происшествия

Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 23 июня в 06:05
576
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук вчера в 04:54
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Общество

Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы

Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса.
РБК вчера в 22:01
Общество

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

ТАСС 00:15
Энергетика

С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
1,4K
Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
249
Общество

Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе

Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
REGNUM 01:46
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