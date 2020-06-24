Политика
Lenta.ruУкраинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
Третьякова в соцсетях высказалась о том, насколько целесообразны государственные пособия по безработице для семей. По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
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Украинский политик захотела стерилизовать безработных из-за «низкокачественного потомства»
Московский Комсомолецвчера в 15:16
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Единовременная выплата пособия семьям с детьми В июле граждане России получат еще одну единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 19:24
Экономика
Минфин решил отложить рассмотрение новой пенсионной системы
Минфин России решил отложить на неопределённый срок рассмотрение новой пенсионной системы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:50
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен
Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости вчера в 06:56
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru вчера в 00:02
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
Здоровье
В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию
С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 02:49
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Авто
Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений
С 1 июля этого года вступит в силу ГОСТ, которым регулируются правила ввоза новых авто с неоформленным ОТТС.
Car.ru 22 июня в 01:52
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Политика
У президента Киргизии не выявлено коронавируса
Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
Общество
Стало известно, когда Россия откроет международное авиасообщение
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что международное авиасообщение в нашей стране откроется сразу же, как только будет позволять специфика обстановки.
Live24 вчера в 03:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Происшествия
Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 23 июня в 06:05
Общество
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук вчера в 04:54
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Общество
Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы
Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса.
РБК вчера в 22:01
Энергетика
С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Общество
Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе
Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
REGNUM 01:46