с чего всё началось

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Религия Умер протоиерей Всеволод Чаплин Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.

Общество Установлен источник китайского коронавируса Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.

Шоу-бизнес На операцию в Мюнхен Ивана Телегина сопровождала любовница Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.

Биатлон Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что на сбор с основной национальной командой перед чемпионатом мира отправятся биатлонисты, выступавшие на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Здоровье Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Общество Си Цзиньпин: распространение коронавируса в Китае ускоряется Ранее посольство России в Китае заявило, что решает вопрос об эвакуации россиян из закрытого на карантин Уханя.

Здоровье Онколог назвал первые признаки рака кожи Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.