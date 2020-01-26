Политика

РБКРБКУкраинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
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с чего всё началось
В эфире телеканала "112 Украина" Волошин заявил
, что в Париже не понимают, почему после достаточно успешных переговоров, проведенных по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, "зависла очередная пауза".
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Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

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