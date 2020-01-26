Политика
РБКУкраинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
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с чего всё началось
В эфире телеканала "112 Украина" Волошин заявил, что в Париже не понимают, почему после достаточно успешных переговоров, проведенных по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, "зависла очередная пауза".Московский Комсомолец07:58
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Футбол
Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»
Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит».
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35
Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу.
Политика
Песков: решение об отставке правительства принял Медведев
Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Шоу-бизнес
На операцию в Мюнхен Ивана Телегина сопровождала любовница
Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.
Авто
Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
Специалисты «Российской газеты» рассказали о ключевых неисправностях, с которыми запрещается эксплуатация ТС.
Биатлон
Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что на сбор с основной национальной командой перед чемпионатом мира отправятся биатлонисты, выступавшие на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
Здоровье
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Единоборства
Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Футбол
В Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд
Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка легенд — 2020 по футболу, который пройдёт в Москве.
Культура
Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Общество
Си Цзиньпин: распространение коронавируса в Китае ускоряется
Ранее посольство России в Китае заявило, что решает вопрос об эвакуации россиян из закрытого на карантин Уханя.
Культура
Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу
Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов».
Шоу-бизнес
Помолодевшая Алла Пугачева отпраздновала китайский Новый год с другом
Для отдыха Алла Борисовна выбрала китайский ресторан. Повод оказался подходящим - китайский Новый год.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Технологии
Экипаж МКС подтвердил угрозу разгерметизации из-за микробов
Космонавты обследовали Международную космическую станцию и нашли подтверждения того, что корпусу МКС угрожает разгерметизация из-за воздействия микроорганизмов.