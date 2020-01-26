Политика
РБКУкраинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
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с чего всё началось
В эфире телеканала "112 Украина" Волошин заявил, что в Париже не понимают, почему после достаточно успешных переговоров, проведенных по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, "зависла очередная пауза".Московский Комсомолец07:58
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Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
Футбол
Гол Наингголана помог «Кальяри» сыграть вничью с «Интером»
«Интер» не смог обыграть «Кальяри» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:1.
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
Фигурное катание
Фигуристки Трусова, Косторная и Щербакова отказались от участия в ЮЧМ
Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная не собираются участвовать в юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине.
Здоровье
Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Общество
Губернатор Краснодарского края сравнил размер свалки с Мамаевым курганом и оказался в центре скандала
Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
Наука
Учёные из России и Германии «рассчитали маршрут» для поисков новой физики
Учёные много десятилетий надеются обнаружить какое-нибудь явление, не укладывающееся в рамки известной физики элементарных частиц.
Общество
Три реактивных снаряда упали около «зеленой зоны» в Багдаде
Три реактивных снаряда упали вечером в воскресенье близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
Общество
Китайскую Ухань покинули более 5 млн человек
Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван сообщил, что на фоне новогодних праздников и распространения нового типа коронавируса город покинули более 5 млн человек.
Наука
Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными
Общество
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Происшествия
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Политика
Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику
Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
Общество
Tez Tour прекратил продажу туров в Китай из-за коронавируса
Туроператор Tez Tour остановил продажу туров в Китай на сайте после предупреждения Ростуризма о небезопасности нахождения в этой стране из-за коронавируса.
Кино
Сэм Мендес получил главный приз Гильдии режиссеров за фильм «1917»
Сэм Мендес получил главный приз Гильдии режиссеров за фильм "1917" Интересно, что, согласно статистике, 62 из 71 лауреата Гильдии в дальнейшем получали "Оскар".
Наука
Учеными восстановлен голос древнеегипетской мумии
Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Происшествия
В Курске две девочки провалились под лед и утонули
Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Биатлон
Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.