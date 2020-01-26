Политика

РБКРБКУкраинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось
В эфире телеканала "112 Украина" Волошин заявил
, что в Париже не понимают, почему после достаточно успешных переговоров, проведенных по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, "зависла очередная пауза".
Московский Комсомолец07:58

Подробнее о событии

На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже

Газета.Ru11:44

На Украине рассказали о недовольстве Парижа Зеленским

Взгляд.ру08:24

На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже

Lenta.ru09:46

Зеленский приостановил решение вопроса по Донбассу. В Париже этим не довольны

Телеканал 360°09:01

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

РБК10:27

Украинский дипломат рассказал о недовольстве Зеленским в Париже

Московский Комсомолец07:58

Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским

РИА Новости07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Российская газета 11:17
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru 24 января в 12:00
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика

Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
RT на русском 11:46
Футбол

Гол Наингголана помог «Кальяри» сыграть вничью с «Интером»

«Интер» не смог обыграть «Кальяри» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:1.
ProstoProSport 08:27
Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт вчера в 23:11
Фигурное катание

Фигуристки Трусова, Косторная и Щербакова отказались от участия в ЮЧМ

Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная не собираются участвовать в юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине.
News.ru 04:37
Здоровье

Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
ТК Звезда 06:04
Общество

Губернатор Краснодарского края сравнил размер свалки с Мамаевым курганом и оказался в центре скандала

BFM.ru 07:37
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Газета.Ru 08:03
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Происшествия

Каршеринг с трупом в багажнике нашли в Петербурге

Газета.Ru 10:19
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 11:59
Хоккей

СКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:33
Наука

Учёные из России и Германии «рассчитали маршрут» для поисков новой физики

Учёные много десятилетий надеются обнаружить какое-нибудь явление, не укладывающееся в рамки известной физики элементарных частиц.
Вести.Наука 24 января в 01:58
Общество

Три реактивных снаряда упали около «зеленой зоны» в Багдаде

Три реактивных снаряда упали вечером в воскресенье близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
РИА Новости 12:02
Общество

Китайскую Ухань покинули более 5 млн человек

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван сообщил, что на фоне новогодних праздников и распространения нового типа коронавируса город покинули более 5 млн человек.
RT на русском 10:19
Наука

Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными

Ugpressa.ru вчера в 23:50
Общество

Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства

Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Lenta.ru 03:57
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Происшествия

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Lenta.ru 11:59
Политика

Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
РИА Новости 08:22
Общество

Tez Tour прекратил продажу туров в Китай из-за коронавируса

Туроператор Tez Tour остановил продажу туров в Китай на сайте после предупреждения Ростуризма о небезопасности нахождения в этой стране из-за коронавируса.
Коммерсантъ 10:42
Кино

Сэм Мендес получил главный приз Гильдии режиссеров за фильм «1917»

Сэм Мендес получил главный приз Гильдии режиссеров за фильм "1917" Интересно, что, согласно статистике, 62 из 71 лауреата Гильдии в дальнейшем получали "Оскар".
Вокруг ТВ 09:35
Наука

Учеными восстановлен голос древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Уфимские Заметки 24 января в 11:00
Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Ведомости 09:15
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля

Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
МР7.ру вчера в 03:25
Происшествия

В Курске две девочки провалились под лед и утонули

Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Интерфакс 11:01
Биатлон

Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.
Матч ТВ 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное