с чего всё началось

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

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Политика Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

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Экономика Дерипаска: Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.

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Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.

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