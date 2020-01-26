Политика
РБКУкраинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
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с чего всё началось
В эфире телеканала "112 Украина" Волошин заявил, что в Париже не понимают, почему после достаточно успешных переговоров, проведенных по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, "зависла очередная пауза".Московский Комсомолец07:58
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Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Футбол
Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Здоровье
Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Общество
Более 5 млн человек покинули Ухань
Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван рассказал, сколько человек уехали отсюда на фоне новогодних праздников и эпидемии нового типа коронавируса, сообщает агентство "Синьхуа".
Политика
Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США.
Политика
Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии
МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Экономика
Дерипаска: Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть
Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.
Политика
Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Происшествия
В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет
Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Здоровье
Врачи рассказали, почему происходит переедание и как его предотвратить
Специалисты рассказали, почему переевший человек ест и не может остановиться, а также - как побороть в себе привычку переедать.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Общество
Арктический циклон почти не затронет Петербург
Массы арктического воздуха почти не затронут Петербург, отметил метеоролог.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
Политика
Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января
Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.