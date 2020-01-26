Политика

РБКРБКУкраинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
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с чего всё началось
В эфире телеканала "112 Украина" Волошин заявил
, что в Париже не понимают, почему после достаточно успешных переговоров, проведенных по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, "зависла очередная пауза".
Московский Комсомолец07:58

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На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже

Газета.Ru11:44

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

РБК10:27

Украинский дипломат рассказал о недовольстве Зеленским в Париже

Московский Комсомолец07:58

Зеленский приостановил решение вопроса по Донбассу. В Париже этим не довольны

Телеканал 360°09:01

На Украине рассказали о недовольстве Парижа Зеленским

Взгляд.ру08:24

На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже

Lenta.ru09:46

Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским

РИА Новости07:33
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото 70-летнего Михаила Боярского без шляпы и очков

RuNews24.ru 08:58
Происшествия

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru 12:19
Футбол

Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче

Чемпионат 11:22
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Здоровье

Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 16:36
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 17:18
Общество

Более 5 млн человек покинули Ухань

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван рассказал, сколько человек уехали отсюда на фоне новогодних праздников и эпидемии нового типа коронавируса, сообщает агентство "Синьхуа".
Московский Комсомолец 10:30
Политика

Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США.
ФАН вчера в 08:03
Политика

Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии

МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
Коммерсантъ 24 января в 10:42
Политика

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
RT на русском 13:26
Экономика

Дерипаска: Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть

Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.
ПРАЙМ 04:35
Политика

Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
РИА Новости 13:26
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
Происшествия

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.
РИА Новости 10:10
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля

Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
МР7.ру вчера в 03:25
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда 07:20
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews 24 января в 16:07
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa 03:50
Здоровье

Врачи рассказали, почему происходит переедание и как его предотвратить

Специалисты рассказали, почему переевший человек ест и не может остановиться, а также - как побороть в себе привычку переедать.
РЕН ТВ 03:12
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Здоровье

Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
РБК 05:54
Общество

Арктический циклон почти не затронет Петербург

Массы арктического воздуха почти не затронут Петербург, отметил метеоролог.
Телеканал Санкт-Петербург 11:59
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru вчера в 09:27
Политика

Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января

Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.
Красная весна 24 января в 23:20
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