Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию вместе с двумя сыновьями и находится в реанимации. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственный источник.

Детский омбудсмен Украины попал в реанимацию после ДТП

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