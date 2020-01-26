Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским

Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским из-за паузы после "нормандского" саммита в Париже.
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с чего всё началось
В эфире телеканала "112 Украина" Волошин заявил
, что в Париже не понимают, почему после достаточно успешных переговоров, проведенных по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, "зависла очередная пауза".
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