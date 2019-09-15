с чего всё началось

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Здоровье Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Гаджеты Слухи об использовании MAMR новыми жёсткими дисками WDC сильно преувеличены Кстати, конкурирующую технологию HAMR, которая подразумевает подогрев участка магнитной пластины при помощи лазерного луча, WDC не считает особо перспективной, хотя Seagate не видит для себя иной альтернативы, а Toshiba допускает использование обоих подходов к повышению плотности записи информации на магнитную пластину.

Авто Skoda показала во Франкфурте внедорожный Superb Scout Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона показала внедорожную модификацию Superb Scout.

Происшествия В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Армия и оружие На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

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Экономика Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске Пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.

Футбол Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду.

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Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.

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