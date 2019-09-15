Политика
ИзвестияУкраинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
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с чего всё началось
«Если будет принято такое решение (о приватизации - прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», - заявил Кава в эфире YouTube-канала «CapitalTV».ТК Звездавчера в 21:50
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Бывший украинский чиновник предсказал катастрофу для железных дорог страны
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3DNews 04:45
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Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона показала внедорожную модификацию Superb Scout.
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В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.
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Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске
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Футбол
Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»
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Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
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Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
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Вечерняя Москва вчера в 10:43
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