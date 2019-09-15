Политика
ИзвестияУкраинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
«Если будет принято такое решение (о приватизации - прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», - заявил Кава в эфире YouTube-канала «CapitalTV».ТК Звездавчера в 21:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший украинский чиновник предсказал катастрофу для железных дорог страны
Телеканал 360°вчера в 22:47
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Происшествия
12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске
Говорит Москва 05:27
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Хоккей
Каменский: НХЛ дала Кузнецову шанс, отстранив его лишь на три матча
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов должен воспользоваться шансом, который дала ему лига, отстранив лишь на три матча регулярного чемпионата.
ТАСС вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей
В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.
URA.Ru 04:38
Происшествия
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
В результате нападения медведя в Армении погиб польский турист
При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.
Ридус вчера в 13:36
Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости вчера в 06:06
Гаджеты
Raijintek Metis Evo: корпус-куб в шести цветовых исполнениях
3DNews вчера в 09:04
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Футбол
«Раздутые зарплаты — не проблема футболистов. А Криштиану — идол для спортсменов»
Футболисты же не делают ничего запрещенного. И я не думаю, что человек, сидящий на скамейке, требует себе повышения зарплаты.
Спорт-Экспресс 05:00
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Гаджеты
Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Происшествия
Под Челябинском четыре человека отравились газом от гниющего картофеля
Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области.
REGNUM 01:31
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 13 сентября в 04:15
Политика
Чемезов не исключил ребрендинга Superjet
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Теннис
Надаль признал Медведева лучшим теннисистом нового поколения
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль назвал россиянина Даниила Медведева лучшим теннисистом нового поколения на данный момент, портал Tennis World USA.
МИР 24 07:29