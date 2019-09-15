с чего всё началось

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Футбол Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".

Музыка Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Хоккей Каменский: НХЛ дала Кузнецову шанс, отстранив его лишь на три матча Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов должен воспользоваться шансом, который дала ему лига, отстранив лишь на три матча регулярного чемпионата.

Шоу-бизнес Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.

Происшествия В результате нападения медведя в Армении погиб польский турист При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Происшествия В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.

Гаджеты Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала подарки со свадьбы Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Происшествия Под Челябинском четыре человека отравились газом от гниющего картофеля Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области.

Политика Чемезов не исключил ребрендинга Superjet Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».