Политика
ИзвестияУкраинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
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с чего всё началось
«Если будет принято такое решение (о приватизации - прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», - заявил Кава в эфире YouTube-канала «CapitalTV».ТК Звездавчера в 21:50
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Бывший украинский чиновник предсказал катастрофу для железных дорог страны
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