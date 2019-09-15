с чего всё началось

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.

Футбол «Оренбург» вырвал победу над «Рубином» "Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Религия В РПЦ рассказали о зарплатах священников Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.

Спорт Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Религия Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа» Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.

Шоу-бизнес Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Звездные гости поделились в инстаграме самыми эффектными моментами торжества.

Единоборства Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом Находясь на полу, Циркунов перехватил инициативу и провел уникальный удушающий прием, так называемый «перуанский галстук».

Политика В партии «Слуга народа» предложили упразднить должность Кличко Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Энергетика Названы сроки восстановления добычи нефти после атак дронов В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Происшествия На Алтае вновь произошло землетрясение Эпицентр находился в Онгудайском районе. Напомним, 13 сентября утром в Республике Алтай произошло сильное землетрясение.

Политика МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила киевские власти в саботаже мирного урегулирования конфликта между Украиной и республикой.

Гаджеты «Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу "Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.

Политика Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.