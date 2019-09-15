Политика
ИзвестияУкраинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
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Бывший украинский чиновник предсказал катастрофу для железных дорог страны
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Российская газета вчера в 13:59
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Дефицит государственного бюджета США достиг $1 трлн, сообщает The Wall Street Journal.
РБК 13 сентября в 11:33
Финансы
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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