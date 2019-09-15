Политика
Газета.RuУкраинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала CapitalTV.
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с чего всё началось
«Если будет принято такое решение (о приватизации - прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», - заявил Кава в эфире YouTube-канала «CapitalTV».ТК Звездавчера в 21:50
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Бывший украинский чиновник предсказал катастрофу для железных дорог страны
Телеканал 360°вчера в 22:47
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