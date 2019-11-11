Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Шоу-бизнес Дочь Аллы Вербер опубликовала последнее видео мамы В Instagram Аллы Вербер Екатерина выложила последнее видео матери. Алла Вербер беззаботно танцует на песчаном пляже в купальнике и накидке.

Футбол Половина участников Евро-2020 определилась Среди участников есть сборная России. Она сегодня, 16 ноября, проведет матч в борьбе за первое место в группе против Бельгии.

Общество Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Энергетика Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.

Политика Помпео обвинил Китай в кибератаках против НАТО Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в пятницу, что отношения между НАТО и Китаем – это проблема, которая в последнее время привлекает все больше внимания.