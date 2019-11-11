Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Бессмертный хочет превратить ДНР и ЛНР в «дикое поле»

Вести.Ru06:00

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

РИА Новости01:51

Украинский экс-дипломат захотел превратить Донбасс в «дикое поле»

Взгляд.ру03:24

В Киеве призвали превратить республики Донбасса в «дикое поле»

ФАН03:23

Донбасс должен постоянно кровоточить — украинский экс-дипломат

Красная весна03:08

Украинский экс-дипломат обрисовал новый план по ДНР и ЛНР

Народные новости03:06

Экс-представитель Украины назвал условия прекращения конфликта в Донбассе

Вечерняя Москва03:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:06, Вашингтон
Происшествия

Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер опубликовала последнее видео мамы

В Instagram Аллы Вербер Екатерина выложила последнее видео матери. Алла Вербер беззаботно танцует на песчаном пляже в купальнике и накидке.
Lisa.ru 05:45
Политика

В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму

Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
News.ru вчера в 02:01
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
РБК 05:50
Футбол

Половина участников Евро-2020 определилась

Среди участников есть сборная России. Она сегодня, 16 ноября, проведет матч в борьбе за первое место в группе против Бельгии.
Бомбардир.ру вчера в 17:45
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Общество

Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Газета.Ru 04:31
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Наука

Ученые нашли самое мертвое место на Земле

Самое мертвое место на нашей планете обнаружили исследователи.
Polack-news.ru вчера в 14:16
Футбол

Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»

Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
Матч ТВ 05:55
Наука

Ученые из США: мы наткнулись на золотую жилую в лечении синдрома Дауна

Ученые из США доказали, что умственная отсталость и нарушение функции памяти при синдроме Дауна связаны с нарушением синтеза белка в одной из структур мозга.
MedikForum.ru 04:59
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Происшествия

Возгорание двигателя в полёте произошло у самолёта МиГ-29К в Индии

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта самолёта МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме.
REGNUM 04:44
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице

Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передают РИА Новости.
ФАН вчера в 16:26
Авто

Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле

Японский автомобиль Aspark Owl гораздо мощнее своей прошлой версии и слегка подешевел.
Car.ru 02:51
Политика

Зеленский подписал документ об отделении ГТС от «Нафтогаза»

Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа.
Expert.ru вчера в 13:00
Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
Коммерсантъ 04:44
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU 14 ноября в 02:10
Теннис

Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP

Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 12:19
Политика

Помпео обвинил Китай в кибератаках против НАТО

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в пятницу, что отношения между НАТО и Китаем – это проблема, которая в последнее время привлекает все больше внимания.
Политика Сегодня вчера в 14:46
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты

Gazeta.SPb 02:40
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Петрович Бессмертный
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное