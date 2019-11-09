Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

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