Политика

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Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
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Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

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Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
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