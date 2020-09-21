Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»
Смотрите также
При взрыве газа в жилом доме в Тюмени пострадали два человека
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда
В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»
В России начались стратегические учения «Кавказ-2020»
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Сокращение финансирования медицинских услуг на Украине при нынешней власти уничтожает украинский народ. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».В источнике
Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат.
Подробнее о событии