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РБК
РБК

Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»

Сокращение финансирования медицинских услуг на Украине при нынешней власти уничтожает украинский народ. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».В источнике
Евгений Червоненкоукраинский предприниматель
Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат.
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