Политика
Газета.RuУкраинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
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Украинский политолог сбил с ног американского эксперта на российском телевидении
Московский Комсомолец10:51
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Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
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Тодду Филлипсу разрешили снять продолжение «Джокера»
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33-летний Егор Корешков и 30-летняя Полина Максимова вышли в свет как пара.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Армия и оружие
«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ
На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Политика
Посол США при ЕС признал выдвижение условий Киеву для оказания помощи
По словам дипломата, адвокат президента Рудольф Джулиани заявил министру энергетики Рику Перри и спецпредставителю Госдепа по Украине Курту Волкеру, что хочет публичного заявления Владимира Зеленского о решении начать расследование против компании «Бурисма», в руководство которой входил Хантер Байден.
Общество
СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.
Политика
Премьер Молдавии пригласил Медведева в Кишинев
Происшествия
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Наука
Супы оказались полезны в борьбе с малярией
Всего было проверено 56 образцов супов и бульонов.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Кино
Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене
Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
Экономика
В гильдии пекарей и кондитеров сделали прогноз по росту цен на хлеб
Ранее гильдия прогнозировала, что по итогам 2019 года на 6,5-7% вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.
Футбол
Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором
Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Авто
Представили новый седан Nissan Sentra
Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.
Технологии
19 декабря в Borderlands 3 начнётся ограбление казино Красавчика Джека
Чтобы иметь возможность отправиться на дело, предстоит сначала получить в оригинальной игре доступ к кораблю «Убежище-3», а затем путь будет открыт.
Авто
Изображения нового Nissan X-Trail появились в Сети
Компания Nissan в скором времени представит на рынке новый Nissan X-Trail. Около месяца назад тестовый прототип был замечен на испытаниях.