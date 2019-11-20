Политика
Газета.RuУкраинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
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Украинский политолог сбил с ног американского эксперта на российском телевидении
Московский Комсомолец10:51
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Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки «Джокера 2»
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
«Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом
Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
Футбол
«Спартак» может усилиться экс-форвардом «Баварии»
Форвард «Фрайбурга» Нильс Петерсен может продолжить свою карьеру в России. Покупкой футболиста заинтересовался «Спартак».
Общество
Все в МФЦ: к 2024 году госорганы прекратят прием граждан
К 2024 году функцию предоставления гражданам любых госуслуг полностью возьмут на себя многофункциональные центры (МФЦ), а государственные органы прекратят очный прием населения.
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Экономика
Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты
Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Общество
МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей
Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Политика
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
Речь идет о видео, опубликованном в YouTube 17 ноября. На распространенных кадрах зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Футбол
Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось
Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
Общество
Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции
Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Политика
В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии
Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Здоровье
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Спорт
Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2019
Состоялась презентация списка претендентов на одну из самых престижных премий игровой индустрии - The Game Awards 2019.
Наука
Причину возникновения рака назвали ученые
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Музыка
В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»
Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
Армия и оружие
Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.