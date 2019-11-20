В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

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