Энергетика
РИА НовостиУкраинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
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В Киеве заявили о способности «Газпрома» поставить «Нафтогаз» на грань существования
Экономика сегоднявчера в 10:16
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
Комментарии
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
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Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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В Чечне вспомнили погибших 20 лет назад воинов-десантников
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Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Общество
У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено
Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
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Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
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Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при одном условии.
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ЦИК упразднил свой Научно-экспертный совет
Глава Центризбиркома Элла Памфилова упразднила Научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИКе (77 человек) и Экспертно-консультативную группу (4 человека).
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Появились первые постеры экранизации игры Monster Hunter
В Сети появились дебютные постеры с изображением Миллы Йовович. Девушка сыграет в киноленте главную роль.
Армия и оружие
На Украине оценили шансы России «взять» Одессу
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Вирусолог рассказал об отличии коронавируса от ОРВИ
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сдать анализ на коронавирус можно по направлению врача и только в центрах гигиены и эпидемиологии.
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Александр Панайотов отправится на «Евровидение-2020» от России
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Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
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Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР
Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
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В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку
Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».