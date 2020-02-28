Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»

"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»

РИА Новости11:35

Украинский эксперт назвал способ уничтожить Нафтогаз

Взгляд.ру12:02

В Киеве заявили о способности «Газпрома» поставить «Нафтогаз» на грань существования

Экономика сегоднявчера в 10:16

Эксперт предупредил об угрозе для «Нафтогаза» со стороны «Газпрома»

Радио Sputnik12:06

Украинский эксперт: «Газпром» способен уничтожить «Нафтогаз»

Аргументы недели11:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:28, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс 08:30
Общество

В Чечне вспомнили погибших 20 лет назад воинов-десантников

В Чечне прошли памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвига десантников 6-й роты.
SM News 09:00
Шоу-бизнес

Русская модель с бюстом 11-го размера стала звездой западных СМИ

Российская модель Анастасия Бертье с 11-м размером груди стала звездой западных СМИ.
Актуальные Новости 09:52
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Интерфакс 09:41
Общество

У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина

Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Ведомости 11:15
Спорт

Российские гимнасты пропустят этап Кубка мира в США из-за коронавируса

Сборная России по спортивной гимнастике не поедет на этап Кубка мира, который пройдет в США 7 марта, сообщил в соцсетях член российской команды Никита Нагорный.
Аргументы и Факты 08:33
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Газета.Ru 12:02
Футбол

«Крылья Советов» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 09:50
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
ТАСС 04:28
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Общество

У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено

Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
ТАСС 09:35
Политика

Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 10:25
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
РБК 11:06
Политика

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при одном условии.
Мой Брянск вчера в 06:10
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови

В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
ТАСС 10:34
Политика

ЦИК упразднил свой Научно-экспертный совет

Глава Центризбиркома Элла Памфилова упразднила Научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИКе (77 человек) и Экспертно-консультативную группу (4 человека).
Коммерсантъ 06:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Происшествия

В Астраханской области потерпел крушение вертолет

Коммерсантъ 12:01
Кино

Появились первые постеры экранизации игры Monster Hunter

В Сети появились дебютные постеры с изображением Миллы Йовович. Девушка сыграет в киноленте главную роль.
Live24 11:21
Армия и оружие

На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Вице-адмирал признал при этом, что ВМС Украины не имеют шансов достичь паритета с российским флотом на море.
Lenta.ru 09:50
Здоровье

Вирусолог рассказал об отличии коронавируса от ОРВИ

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сдать анализ на коронавирус можно по направлению врача и только в центрах гигиены и эпидемиологии.
Shraibikus News 02:08
Музыка

Александр Панайотов отправится на «Евровидение-2020» от России

Сусанин вчера в 03:16
Происшествия

Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Известия 06:49
Происшествия

Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР

Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Интерфакс 09:46
Общество

Польский PERN готовит трубопровод «Дружба» к реверсу нефти на восток

РИА Новости 05:12
Происшествия

В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку

Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».
REGNUM 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное