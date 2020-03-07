Армия и оружие
РИА НовостиУкраинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США
Списанные военные корабли из США являются единственным средством усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
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Политика
Путин вспомнил о прыжках с парашютом во время службы в КГБ
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Здоровье
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок
На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Общество
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Футбол
В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Общество
В Москве выздоровел первый больной коронавирусом
Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартак» тренируется по принципу советской подготовки
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал подготовку команды Тедеско к финальным этапам Премьер-Лиги.
Культура
HBO выпустит сериал по мотивам игры «The Last of Us»
Американский канал HBO выпустит новый телевизионный сериал по компьютерной видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщило издание «Variety».
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Холодные и снежные зимы могут покинуть Россию уже через 30 лет
Россию могут постоянно ждать подобные бесснежные зимы, как эта, уже через 30 лет.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Хоккей
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Здоровье
Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций
В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.