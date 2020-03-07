Списанные военные корабли из США являются единственным средством усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Здоровье Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.

Общество Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.

Общество В Москве выздоровел первый больной коронавирусом Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Спорт Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Происшествия Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Космос Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Путешествия В Турции снижают цены для туристов Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.