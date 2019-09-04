Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута

Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут. Об этом в интервью газете "Факты" заявил украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
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В Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте

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