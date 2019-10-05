с чего всё началось

Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Свое мнение он высказал на страницах газеты "Зеркало недели".

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Музыка Лидер группы «Алиса» рассказал о новом альбоме Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев отметил, что новый альбом «Посолонь» получил меньше негативных отзывов, чем обычно.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла Египет на Кубке мира Сборная России одержала очень важную для себя победу над соперниками из Египта в Японии на проходящем сейчас в Стране восходящего солнца Кубке мира.

Экономика Названы регионы, где больше всего снимают наличных Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.

Гаджеты Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.

Происшествия В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека Четыре человека погибли после стрельбы в баре в американском Канзас-Сити (штат Миссури), пишет FOX4 со ссылкой на представителя местной полиции.

Происшествия В Чите дети нашли на улице голову расчлененной девушки В Чите полицейские задержали предполагаемого убийцу 19-летней девушки, который в ночь на воскресенье, 6 октября, расчленил ее труп и выбросил с 12-го этажа 15-этажного дома.

Фигурное катание Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Общество Россия поблагодарит Запад: как нам помогают газовые санкции За прошедшую неделю российскую газовую сферу всколыхнули две новости, на первый взгляд, не связанные между собой: одна — про транспортировку сжиженного газа, а вторая — про турбины.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Происшествия Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Происшествия В Суворове задержан главврач районной больницы Сергей Кудряшов В Суворове задержан главврач районной больницы Сергей Кудряшов По предварительным данным, он мог выписывать своим сотрудникам премии, а затем отвозить их в Тулу.

Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Происшествия Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Происшествия В Москве задержали «мечтательного» угонщика Maybach В Москве задержали мойщика машин, который украл из столичного отеля «Ритц-Карлтон» автомобиль Maybach и уехал кататься на нем по городу.

Футбол Юрген Клопп: «Когда я кричу, то похож на серийного убийцу» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем поведении во время матчей и сравнил себя в этом аспекте с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Общество Саудовская Аравия разрешила неженатым туристам жить вместе Власти Саудовской Аравии разрешили туристам из других стран проживать в одном номере отеля без подтверждения родственных связей, сообщает Reuters.