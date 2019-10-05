Армия и оружие
РИА НовостиУкраинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Свое мнение он высказал на страницах газеты "Зеркало недели".
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с чего всё началось
Украина «при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала» не сможет одержать победу в войне с Россией, заявил руководитель неправительственной общественной исследовательской организации «Центр исследований армии, конверсии и разоружения», журналист Валентин Бадрак в интервью газете «Зеркало недели».РБК04:22
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