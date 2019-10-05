Армия и оружие
РИА НовостиУкраинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Свое мнение он высказал на страницах газеты "Зеркало недели".
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Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о проверках питания в школах и детсадах Татарстана.
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ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
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Газета.Ru вчера в 21:06
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При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека
При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
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Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
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В Марокко обнаружили останки древней акулы
В своей работе ученые сообщают о том, что они обнаружили полный окаменелый скелет Фебода - эта акула обитала более 350 млн назад.
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На Кубани в камере хранения в ТЦ нашли запертого ребенка
На Кубани работники супермаркета, находящегося в одном из ТЦ города Горячий Ключ, столкнулись с необычной ситуацией.
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В ходе исследования было установлено, что пожилые люди, умеренно употребляющие алкоголь, имели такие же показатели состояния мозга, что и их сверстники, которые спиртное не употребляли.
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ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
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Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
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В посольстве РФ в Иране подтвердили арест российской журналистки Юзик
Известия 04 октября в 07:36
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
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Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль 04 октября в 16:10
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Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве
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Россия и Япония обсудили сотрудничество в космической сфере
Стороны согласились с «необходимостью продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере».
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
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Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира
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Эксперт назвал низкими перспективы Ravon на российском рынке
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Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
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В здании МИД произошло задымление
РБК вчера в 16:31
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как видит свои похороны в будущем. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
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Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
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Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы
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Элтон Джон рассказал о борьбе с раком простаты
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Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
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