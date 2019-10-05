Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»

Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Свое мнение он высказал на страницах газеты "Зеркало недели".
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Украинский эксперт пригрозил России «роботами-киллерами»

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Недвижимость

Аренда однокомнатных квартир в России подорожала до уровня 2014 года

В сравнении со вторым кварталом стоимость найма однушек выросла на 1,2% (15694 руб.) По подсчетам аналитиков портала, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по России стоило 16046 руб. в месяц (это рекордный показатель за всю историю наблюдений).
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В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
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Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей

В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
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Xiaomi прокомментировала ситуацию вокруг анонса смартфона Mi Mix 4

Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, объяснив все слухи вокруг так и неанонсированного смартфона Mi Mix 4.
iReactor 03 октября в 01:07
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Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике

РЕН ТВ 03 октября в 21:21
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В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Армия и оружие

Турция стягивает военные подразделения к границе с Сирией

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Мишель Пфайффер не исключила, что про Малефисенту снимут третий фильм

Обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар" американская актриса Мишель Пфайффер в пятницу представила в России фильм "Малефисента: Владычица тьмы".
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
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Появились данные о новом Kia Optima

Седан KIA Optima следующего поколения получит новый мощный турбомотор и две восьмиступенчатые трансмиссии – «робот» и «автомат».
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В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

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Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»

Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
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Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

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Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
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Филаменты помогут классифицировать темную материю

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Песков рассказал, как Путин отметит день рождения

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Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
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